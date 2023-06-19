40 مليار ليرة قيمة القمح والشعير المصروفة للفلاحين بـ حماة

بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف أن مساحات حقول القمح التي حصدت حتى صباح اليوم بلغت نحو 46810 هكتارات من أصل المساحة المزروعة 52958 هكتاراً، في حين بلغت الكميات المسوقة من القمح لمراكز منطقة الغاب أكثر من 86128 طناً.



فيما بلغت المساحات المحصودة من الشعير نحو 3140 هكتاراً، وهي ذاتها المساحة المزروعة كاملة.



من جانبه بيَّنَ مدير المصرف الزراعي بحماة محيي الدين الراجح أن نحو 40 مليار ليرة سددها المصرف لتاريخه للفلاحين الذين سلموا إنتاجهم من القمح لمراكز التسويق بالمحافظة ومن الشعير الذي سلموه لفرع مؤسسة الأعلاف.

وأوضح أن المبلغ المذكور هو دفعة أولى فقط من الاعتمادات المخصصة لموسم تسويق الحبوب بهذا العام.

الوطن