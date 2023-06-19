خسائر فادحة.. هل فـ.ـشل هـجوم أوكرانيا أمام القدرات الدفاعية الروسية ؟!

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تعزيز موسكو حقول ألـ.ـغام دفاعية، بينما تضغط كييف في هـ.ـجومها المـضاد، مشيرة إلى أن “أوكرانيا ذكرت أن قـ.ـواتها تتقدم على عدة محاور، لكنها في الوقت ذاته تكافح لمواجـ.ـهة التفوق الجـ.ـوي والمدفـعي الروسي الذي يفـشل هجـ.ـماتها في الشرق والجنوب”.

وأضافت الصحيفة، أنه في أسبوعها الثاني، “تثبت محاولة أوكرانيا لاستعادة الأراضي من روسيا أنها جهد صعب ضد حقول الألـغام الكثيفة والدفاعات المعدة جيداً”.

وتابعت أنه “بعد أن أسفرت الهجـ.ـمات الأولى في أوكرانيا عن نتائج متباينة، أوقفت كييف تقدّم قـ.ـواتها في الأيام الأخيرة، حيث يقوم القادة بتقييم الأسبوعين الماضيين، وتحليل طرق اخـ.ـتراق الخطوط الروسية من دون تكـبّد خـسائر فـادحة”.

ورأت الصحيفة أنّ “روسيا استفادت من قو تها الجوية المتفوّقة والدفـ.ـاعات الجوية المحدودة في كييف، لضـ.ـرب صفوف المـدرعات الأوكرانية، ووقف العديد من الهجمات، ما أدّى إلى تدمير بعض الأسـلحة الغربية المتطورة التي تنشرها أوكرانيا”.

وزارة الدفاع البريطانية قالت في إيجازها الاستخباري اليومي، أمس السبت، إنّ “روسيا عززت قـ.ـوتها من طائرات الهليكوبتر الهجومية في بيرديانسك، مع نشر أكثر من 20 طائرة هليكوبتر إضافية هناك”.

واعتبرت “وول ستريت جورنال” أنّ هذه الخطوة تعزّز القـ.ـوة الجوية الروسية في المنطقة، حيث قالت وزارة الدفاع البريطانية إنّ “طائرات الهليكوبتر أطلقت بنجاح صـ.ـواريخ بعيدة المدى على أهداف برية أوكرانية لا تتمتع بحماية تذكر من أنظمة الدفـ.ـاع الجوي”.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية: “في المنافسة المستمرة بين إجراءات الطيران والتدابير المضـ.ـادة، من المحتمل أن تكون روسيا قد اكتسبت ميزة مؤقتة في جنوب أوكرانيا”.

أما في منطقة دونباس الشرقية، فكانت القوات الأوكرانية تتقدم حول باخموت. وقال حنا ماليار، نائب آخر لوزير الدفاع الأوكراني، “إنّ حدّة القـ.ـتال حول باخموت قد خفّت”، مقرّاً بأنّ “لروسيا اليد العليا فيما يتعلق بقوات الطيران والمدفـ.ـعية”.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في مقال، أنّ “الأوكرانيين خسروا كميات هائلة من المعـ.ـدات الحربـ.ـية الأساسية، وأنّه سيكون من الصعب على القـ.ـوات الأوكرانية اختراق خط الدفاع الأول الروسي، لأنّ الأوكرانيين فقدوا بالفعل كميات هائلة من المعـ.ـدات الحربـ.ـية الرئيسية”.

وأضافت “واشنطن بوست”، أنه “يقـ.ـاتل الروس، في مواقع معدّة بشكلٍ جيد، وقد جمعوا ما يكفي من ذخيرة المدفـ.ـعية، إضافة إلى أنّهم يملكون كميات كبيرة من الطائرات من دون طيار”.