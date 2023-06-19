الخارجية التركية تكشف تفاصيل لقاءاتها القادمة مع دمشق ؟!

يكتسب ملف التطتبيع مع دمشق الأولوية بالنسبة للطاقم الجديد لإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاسيما مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأربع سوريا وتركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية أستانا، وفق ما نقلته مصادر مقربة من وزير الخارجية التركي الجديد آكان فيدان.

وأشارت أوساط مقربة من فيدان إلى أن الملف السوري بالنسبة له ولطاقمه، على “صفيح ساخن” ويحظى بالأولوية من حيث سلسلة احتياجات سريعة للدولة التركية تم إقرارها باجتماع أمنـ.ـي وسياسي ودبلوماسي خاص، عقد مؤخراً وترأسه شخصياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب المعطيات الواردة من الحكومة التركية الجديدة فإن العلاقة مع سوريا تدرس على أعلى المستويات، إذ أجرى فيدان سلسلة اتصالات مع بعض المسؤولين العرب. في سياق تحضيراته لما يسمى في أنقرة على مستوى بعض البرلمانيين والإعلاميين “مشروع اختراق كبير وشيك على الجبهة السورية قد لا يذهب باتجاه مصالحة بين قيادتي البلدين على أسس واضحة الملامح”.. ولكن قد يذهب باتجاه مفاوضات مفصلة ثنائية الطابع هذه المرّة وبإشراف مباشر من روسيا التي تؤيد بقوة هذا التوجه.

ووفق معلومات الصحيفة فإنه على الطاولة أيضاً تمتين العلاقات وليس التفاوض على ملفّات “بالقطعة والتجزئة”. وقطع المسافات سريعة باتفاق استراتيجي، يقارنه الجانب الروسي بالانحناءة التكتيكية البارزة التي جرت أو قرّرتها السعودية مع إيران.

جاء ذلك حسب الصحيفة بعدما قرر مجلس الأمن القومي التركي منح الوزير آكان فيدان. ورئيس جهاز الاسـ.ـتخبارات التركي الجديد إبراهيم قالن التفويض الكامل لإدارة ملف العلاقات مع سوريا.

وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أن “الإجراءات التركية قانونية وسياسية وعميقة لحل ما يمكن حلّه من الإشكالات مع سورية المُجاورة”.

ولفتت المصادر إلى أن “المفاوضات التركية- السورية، قد تكون مفصّلة ثنائية الطابع هذه المرّة وبإشراف مباشر من القناة الروسية والإلحاح من الكرملين تحديداً. في ظل الحديث عن رغبة روسيّة لا تقف عند حدود عقد لقاء قمة بين الرئيسين بشار الأسد وأردوغان كان قد اتُفق عليه في موسكو من حيث المبدأ.. وتم تأجيله إلى ما بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية”.

وأكدت أن “المطروح على الطاولة وبقوة رغبة موسكو بإقامة علاقات سريعة وخاطفة وتكتيكية واستراتيجية وانفتاح كبير بين دمشق وأنقرة”.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تؤكد فيه سوريا أن تطبيع العلاقات لن يكون إلا نتيجة لانسحاب القوات التركية من الأراضي التي تنتشر بها في سوريا.. إضافة إلى وقف دعم الإ رهـ.ـا ب من أنقرة”.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أن اجتماعاً لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران سيعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا في الـ21 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن مسودة خريطة الطريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة التي وضعتها روسيا باتت جاهزة.

وكالات