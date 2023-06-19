الجمعية الفلكية السورية تحّدد الأربعاء المقبل بداية فصل الصيف

يصادف الأربعاء المقبل الـ21 من حزيران موعد حدوث الانقلاب الصيفي لهذا العام، معلناً انتهاء فصل الربيع ودخول فصل الصيف (فلكياً)، حيث يكون كوكب الأرض على موعد لاستضافة هذا الفصل بانقلابه المعتاد بقسمه الشمالي لمدة 93 يوماً و14 ساعة، وفصل الشتاء في نصفه الجنوبي لمدة 89 يوماً. وفق ما ذكرت الجمعية الفلكية السورية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الجمعية، أن الانقلاب الصيفي يحدث عادةً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الفترة الممتدة ما بين الـ 20 و 22 من شهر حزيران، مشيرة إلى أن يوم الأربعاء سيضم أطول نهار وأقصر ليل في عام 2023.

وذكرت الجمعية أنه بالنسبة لسوريا، وتحديداً مدينة دمشق، يكون شروق الشمس: 5:25 صباحاً والغروب: 19:47 مساءً، وطول النهار (14 ساعة و22 دقيقة و38 ثانية)، مبينة أن هذا اليوم يتميز بشروق الشمس من أقصى نقطة ميل لها من جهة الشمال الشرقي، وتغرب من أقصى نقطة ميل لها من جهة الشمال الغربي، كما تكون عمودية تماماً على مدار السرطان، وهو أقصى خط عرض شمالي تصل إليه الشمس خلال العام، ما يؤدي لانعدام ظل الأجسام في وقت الظهيرة (وقت الزوال) في الأماكن الواقعة على هذا المدار.

وابتداءً من يوم الانقلاب تبدأ الشمس بالتحرك ظاهرياً في القبة السماوية باتجاه الجنوب وصولاً إلى يوم الانقلاب الشتوي.

وأوضحت الجمعية أن فصل الصيف يستمر فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 93 يوماً، وذلك ابتداءً من الأربعاء الـ21 من حزيران الحالي وحتى يوم الاعتدال الخريفي المصادف يوم السبت الـ 23من أيلول القادم.