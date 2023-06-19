أكثر من ١٣ ألف طالب وطالبة في امتحانات شهادتي الأساسي والشرعي والشهادة الثانوية التجارية بالحسكة اليوم

بيّن رئيس دائرة الامتحانات بالحسكة، محمود الخضر، أنه تقدّم لامتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي والثانوي المهني التجاري ١٣٤٦٦ طالباً وطالبة على مستوى جميع المراكز الامتحانية في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفها، من أصل عدد المسجّلين البالغ عددهم ١٤٢٥٧ طالباً وطالبة، وبفرق غياب ٧٩١ طالباً وطالبة، موضحاً أنه تقدّم لشهادة التعليم الأساسي في مادة الرياضيات ١٣٢٦٥ طالباً وطالبة، ولشهادة الإعدادية الشرعية ٦٠ طالباً وطالبة، ولمادة العلوم التجارية في الثانوية المهنية التجارية ١٤١ طالباً وطالبة.

ولفت الخضر إلى أن العملية الامتحانية جرت بشكل هادئ ومريح وفي مواعيدها المحددة، وتمت بشكل طبيعي من دون حدوث طوارئ، وجاءت الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء ولم يأت أي استفسار حولها، كما لم ترد أي شكاوى بشأنها إلى غرفة المتابعة لدى الدائرة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ٤ حالات غش فقط في امتحانات اليوم، واحدة منها تتعلق بضبط قصاصة ورقية مع المخالفين، وأخرى بضبط مصغر، وحالتان اثنتان تتعلقان بحيازة جوال، وتم تنظيم الضبوط الخاصة بها.

الوطن أون لاين