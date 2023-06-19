“مايكروسوفت” تكشف سبب تعطل بعض خدماتها ؟!

كشفت شركة “مايكروسوفت” في تدوينة لها أنّ الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة هجمات إلكترونية، ولا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وأضافت إنّه "بدءاً من أوائل حزيران 2023، رصدت “مايكروسوفت” زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات".

وقالت وكالة “رويترز” إنّ “مايكروسوفت” فتحت تحقيقاً وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم ستورم-1359 بعد أن حددت موضع التهديد.

يشار إلى أنّ هذا رابع انقطاع من نوعه لـ”مايكروسوفت” خلال هذا العام.