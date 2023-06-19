سوريا والسعودية تعلنان رسمياً موعد عيد الأضحى المبارك

أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن اليوم الاثنين 19/6/2023 هو أول أيام شهر ذي الحجة وعليه يكون يوم الثلاثاء 27/6/2023 هو 9/ ذي الحجة يوم عرفة … وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 28/6/2023.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023، مشيرة إلى أن اليوم الإثنين هو غرّة ذي الحجّة، الموافق 19 يونيو 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل يوم “وقفة عرفات”.

وحول عيد الأضحى 2023 في السعودية، أكّد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يوما فلكيا، بإذن الله.

وأضاف المنيع: “بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، وانتهى بيوم السبت الموافق 20 مايو 2023، وعدد أيامه 30، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، وينتهي بيوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وعدد أيامه 29 يوما.

وتابع: يبدأ شهر ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو2023، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 هو يوم عيد الأضحى.