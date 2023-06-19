روسيا: سنواصل دعمنا للأسد حتى يعود بالكامل للحضن العربي

جدّدت السلطات الروسية، السبت 17 يونيو/حزيران، استمرار مساعيها في إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “دميتري بيسكوف”، إن بلاده سنواصل جهودها لمساعدة القيادة السورية على عودتها الكاملة للحضن العربي.

بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن استئناف مشاركة سوريا في نشاط الجامعة العربية، سيسهم في تهدئة الأجواء في الشرق الأوسط، وتجاوز تداعيات الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن موسكو كانت على اتصال دائم بالعواصم العربية، ودعتها باستمرار لاستئناف علاقاتها مع دمشق.

يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت في مطلع شهر أيار/مايو، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عودة سوريا لشغل مقعد سوريا في المنظمة، بعد حوالي 12 عاما من تجميد مشاركته.

وكالات