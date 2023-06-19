عمل غير مسبوق في جامعة تشرين

في مبادرة غير مسبوقة، كشف عميد كلية الآداب في جامعة تشرين، الدكتور أحمد العيسى، عن نجاح العمل الخيري الجامعي بتجربة التبرع المجاني بالكتب من الطلبة إلى الطلبة في بهو الكلية سواء للتعليم المفتوح أو النظامي.

وفي منشور –رصدناه - على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، توجّه العيسى إلى طلاب كلية الآداب، بالقول: "نحن فخورون بكم، بعطائكم، وسخائكم، ونبلكم"، مبيناً أن تجربة التبرع بالكتب "منكم وإليكم" التي بدأت في التعليم المفتوح وتشمل حالياً التعليم النظامي، تتم بمنتهى الرقي والمحبة.

وحسب العيسى فإن التجربة تتم بتبرع الطالب بالكتب التي لا يحتاجها، ليأخذها من يحتاجها بشكل مجاني، وذلك مع اقتراب الامتحانات، ليتمكن الطلاب من الدراسة بأعباء مادية أقل، معتبراً أن التبرع من أجل العلم مثل التبرع بالدم.

وكان قد دعا العيسى عبر حسابه الشخصي، جميع الطلاب في كلية الآداب والخريجين من الكلية، إلى المساهمة في تجربة التبرع بالكتب، من كافة الأقسام "العربي، الإنكليزي، الفرنسي، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، المكتبات"، وتسليمها لعميد الكلية ليصار إلى وضعها على طاولة في بهو الكلية لتكون متاحة بشكل مجاني لمن يحتاجها من الطلبة.

الوطن