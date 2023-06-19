التمساح الروسي صائد المدرعات الغربية

سلّطت وسائل إعلام عربية الضوء على المروحية الهجومية الروسـ.ـية "كا - 52" أو ما تسمى بـ "التمساح"، حيث كان لها الأثر الفعال في صدّ الهجوم الأوكـ.ـراني المضاد المدّعم بالدبـ.ـابات الغربية.

وبحسب إعلان وزارة الدفاع الروسية، فإن قواتها تصدت خلال الأيام الماضية لمحاولات أوكرانية على 4 جبهات "دونيتسك جنوب دونيتسك خيرسون زابوروجيا"، وكانت الجبهة الأخيرة الأكثر احتداماً.

المروحية الروسية وجهت ضربات قوية لرتل المدرعات والدبابات الأوكرانية، وفق المعلومات، وانتشرت عناوين مرافقة عن مجزرة حقيقية بدبابات الجيش الأوكراني، وبالأخص "ليوبارد" الألمانية.

وقال خبراء عسكريين روس لوسائل الإعلام إن موجات الهجوم المضاد الأوكـ.ـراني أثبتت عدم فاعليتها في ظل استراتيجية اصطياد المدرعات والدبابات، التي اعتمدتها روسيا ميدانياً.

وظهر الاعتماد الروسي على المروحية الهجومية نظراً لطول خط الاتصال على الجبهات، وكمية المدرعات الكبيرة التي يستخدمها الجيش الاوكراني، بحسب الخبراء.

وتمتاز المروحية الروسية الأكثر حداثة بأنها قادرة على أداء المهام في أي طقس وفي أي وقت من اليوم، وهي قادرة على قطع مسافة 300 كم في ساعة واحدة.

تمّ تجهيز المروحية بنظام دفاعي حديث محمول جواً، يوفر لها حماية من الصـ.ـواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، كما أنها المروحية الوحيدة في العالم المجهزة بنظام طرد لإنقاذ الطاقم.

وتتسلّح المروحية بعدة أنواع من أسلحة الصـ.ـواريخ الموجّهة المضادة للدبـ.ـابات، وأهمها صـ.ـاروخ "لمور" الخفيف الموجّه متعدد الأغراض، ولديها قدرة كبيرة على المناورة بفضل التصميم المحوري للشفرات الرئيسية فيها.