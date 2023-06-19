كشف ملابسات جريمة قـتل الصائغ جورج في جرمانا بريف دمشق

كشفت وزارة الداخلية عبر حسابها على “فيسبوك”، ملابسات جريمة قـتل الصائغ جورج في جرمانا بريف دمشق.

وشرحت الوزارة عبر فيديو أنه “بتاريخ 15-6-2023، أخبرنا من قبل غرفة عمليات محافظة ريف دمشق بتعرض الصائغ جورج للقـتل من قبل مجهولين، في محله بجرمانا”.

وتابعت الوزارة “علي الفور توجهت دوريات لمكان الحادثة، وعثر على جثة رجل سبعيني ممدة على الأرض ومتعرضة لطعـنات في الصدر وأذية بالرأس”.

وأكملت الوزارة أنه “نقلت الجثة إلى مشفى الرعاية بجرمانا، وتبين بالكشف الطبي تعرض المغدور لأذية دماغية وصدرية”.

وأضافت الوزارة أنه “بعد المتابعة وجمع الأدلة تم الاشتباه بالمدعو حمزة، حيث نصب كمين له وتم إلقاء القبض عليه وإحضاره لقسم الأمن الجنائي”.

“واعترف المذكور بإقدامه على قـتل الصائغ جورج بعد مراقبته لعدة أيام ثم التخطيط لسرقته صباحاً، حيث دخل وتهجم على الصائغ في المحل محاولاً ضربه”، وفقاً للوزارة.

وأوضحت الوزارة “مما دفع المغدور لمقاومته مستخدماً سكين مطبخ موجود لديه، مما أدى لإصابة القا. تل حمزة بيده وبتر جزء من إصبعه”.

وبينت الوزارة “حيث أقدم القاتل على تخليصه السكين وطعنه بالصدر عدة طعنات حتى فارق الحياة، ثم ضربه على رأسه باستخدام مفتاح رنش موجود ضمن المحل للتأكد من وفاته، ثم سرق كمية من الذهب تقدر بحوالي 250غ من الذهب ثم لاذ بالفرار.

يذكر أنه في وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية ملابسات جر. يمة قـ. ـتل الصائغ موريس في حمص.

وزارة الداخلية