العراق يطلق عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا

اطلق الجيش العراقي والقوات الرديفة له، الأحد، عملية أمنية واسعة من 6 محاور تستهدف مناطق غرب المحافظة والشريط الحدودي مع سوريا.

وبحسب قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، فإن العملية تشمل أيضاً الحدود العراقية المشتركة مع الأردن والسعودية.

وقال القيادي قاسم مصلح إن "العملية الأمنية المشتركة تسير وفق أهداف محددة من ستة محاور وتستمر لعدة أيام والتنسيق عالي بين جميع القطعات".

وأوضح مصلح، أن "اليوم الأول شهد انطلاق المحور الأول الذي ضمّ قوة من اللواء 55 بالحـ.ـشد بالاشتراك مع الفرقة الخامسة في الجيش ولواء 6 في شرطة الحدود، فيما توزعت المحاور الخمسة الأخرى على الألوية (13 و17و18و19و45) بالحـ.ـشد الشـ.ـعبي".

★«صيد ثمين» في بغداد ★

وبالتوازي مع خبر العملية، قالت وسائل إعلام عراقية، الأحد، إن الاستخبارات اعتقلت والي "تلعفر" التابع لـ"داعـش" في عملية أمنية ضمن محافظة بغداد.

وأضافت نقلاً عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى والي تلعفر خلال عملية أمنية نفذت ضمن محافظة بغداد".

وأشارت إلى أن المتهم بحسب الوثائق "عمل بأكثر منصب إرهـ.ـابي ضمن محافظة نينوى أثناء معارك التحرير، كما أسس ما يسمى أمنية قاطع الحديدة، حيث تابع الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي".

وتابع البيان أن "المتهم المطلوب أحيل وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهـ.ـاب إلى الجهات التحقيقية المختصة".