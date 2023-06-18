أسعار المراوح والمكيفات ترفع حرارة الصيف

على الرغم من ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، ووجود اعتدال بحالة الطقس والذي لم يشهد ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة لغاية الآن، إلا أن تلك الأمور المجتمعة لم تستطع بأن تؤثر في أسعار المراوح والمكيفات والتي تشهد أسعارها ارتفاعاً كبيراً، لتصل لأكثر من ضعفي ثمنها عن العام الماضي.

وخلال جولة على عدد من محلات بيع الأجهزة الكهربائية في دمشق تتراوح أسعار المراوح التي تعمل على الكهرباء مابين 300 إلى 500 ألف ليرة وذلك حسب ماركتها، في حين تتراوح أسعار المراوح التي تعمل على البطارية مابين 500 إلى 900 ألف ليرة.

وأيضاً تختلف أسعار المكيفات بحسب الماركة والحجم ونظام عملها، وتتراوح أسعارها مابين 4 إلى 8 ملايين ليرة، والملاحظ وجود مكيفات يتم وصلها إلى البطاريات ويصل سعره مع مكملاته من وصلات وانفيرتر إلى 8 ملايين ليرة.

عدد من أصحاب محال بيع المراوح وأجهزة التكييف أشاروا إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية بالعموم ومن ضمنها المراوح والمكيفات تصل لأكثر من ضعفها عن أسعار العام الماضي، مبررين سبب ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر الصرف، مؤكدين وجود ركود بحركة الشراء من قبل المواطنين.

بدوره أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية نضال نصر الله بأنه تتم دراسة أسعار المراوح والمكيفات بموجب لجان التسعير والمحددة بالمرسوم رقم 8 لعام 2022، وتتم مراقبة الأسعار من خلال مقارنة أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسعار المحددة من قبل اللجان مع أسعار المبيع مع التركيز على الجودة.

مضيفاً: نتلقى الشكاوى لتقاضي أسعار زائدة بشكل فوري وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.

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