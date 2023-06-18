ضبط ومصادرة إسمنت ومازوت معدٍّ للبيع في السوق السوداء وزيت قلي مجهول المصدر بطرطوس

ضبط ومصادرة إسمنت ومازوت معدٍّ للبيع في السوق السوداء وزيت قلي مجهول المصدر بطرطوس
ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس مستودعاً في مدينة طرطوس يحتوي على كمية من المازوت المدعوم بقصد الاتجار غير المشروع وبلغت قيمة التغريم 5.670.000 ليرة سورية وتم تسليم كامل الكمية إلى فرع محروقات طرطوس.
كما ضبطت كمية 200 كيس إسمنت أسود خاضع لنظام التوزيع المراقب المقنن معدة للاتجار بالسوق السوداء بقصد التأثير بالسوق المحلية ورفع الأسعار وبلغت قيمة المصادرات حوالي /7.500.000/ ليرة سورية، وتم تسليمها إلى مؤسسة العمران فرع طرطوس.
وذكر نديم علوش مدير المديرية أنه تم أيضاً ضبط عدة محال في مدينة طرطوس بمخالفة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، منها زيت قلي غير خاضع للتحليل المخبري لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات القياسية السورية وصلاحيته للاستهلاك البشري، وبلغت الكميات المصادرة أكثر من /400/ ليتر بقيمة تقديرية تصل لحوالي /6/ ملايين ليرة سورية وسيارة توزيع جملة تحوي مواد منتهية الصلاحية ( عصائر أطفال ) وتمت مصادرة كامل الكمية وإتلافها أصولاً.
الوطن أون لاين
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