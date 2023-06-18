18-06-2023
منج إجازة إستثمار لمشروع «محطة شمسية كهروضوئية»بإستطاعة 10 ميغاواط و بتكلفة 48 ملياراً
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة محطة شمسية كهروضوئية في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا.
وتبلغ استطاعة المحطة 10 ميغا واط سنوياً بكلفة تقديرية تبلغ 49 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع 71 فرصة عمل.
وذكرت الهيئة أن المشروع يأتي في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة والنظيفة بما يقلل من فجوة الطاقة المحلية ويدعم توفير الاحتياجات السكانية والاستثمارية منها.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع تستفيد من مجموعة من المزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أبرزها الحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.
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