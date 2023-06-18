القبض على أشخاص يروجون الدولارات المزورة في اللاذقية

18-06-2023

القبض على أشخاص يروجون الدولارات المزورة في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بحيازة وترويج دولارات أمريكية مزورة في السوق السوداء.

وقالت وزارة الداخلية إن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لإقدامهم على حيازة وترويج دولارات أمريكية مزورة في السوق السوداء بقصد المنفعة المادية وهم (أحمد . س) و(درويش . ب) و(مصطفى . ا)، وبتحري ملابسهم عثر بحوزتهم على مبلغ خمسمائة دولار أمريكي مزورة وموس كباس عدد ثلاثة تم مصادرتهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

وأشارت إلى أن الأبحاث ما تزال مستمرة حتى إلقاء القبض على الأشخاص المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.


المصدر : وزارة الداخلية

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