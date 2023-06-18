حرب العشائر .. المواجهات السورية اللبنانية مستمرة وسط أكبر مدن شمال المانيا

أظهرت مقاطع مصورة انتشرت مساء الجمعة، حشوداً لعدد كبير من الأشخاص، في مدينة إيسن، في ولاية شمال الراين الألمانية، في ما بدا استكمالاً للشجار السوري – اللبناني الذي اندلع قبل يوم في مدينة كاستروب راوكسل المجاورة.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن مئات من الأشخاص واجهوا بعضهم البعض وسط المدينة في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد يوم من الشجار العنيف في كاستروب راوكسل، و “حرب العشائر” لم تهدأ في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تدخلت في اللحظة الأخيرة، وتفترض أن المجموعات العائلية / العشائرية هذه مرتبطة بما حدث في اليوم السابق في المدينة المجاورة.

وتابعت الصحيفة أن الوضع تصاعد الآن، حيث أن العشائر حشدت المزيد من أفرادها في إيسن التي يوجد فيها حوالي 300 لبناني و200 سوري في ما بدا أنه تحضير لمواجهة وسط المدينة.

وتم أيضاً وفق المصدر ذاته استدعاء الوحدات الخاصة والكلاب البوليسية إلى جانب طائرة هيلكوبتر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي قوله: “نخشى أن تكون هناك مواجهات أخرى في الساعات أو الأيام المقبلة، وقوات الشرطة في كامل الولاية في حالة تأهب.

واعتقلت الشرطة حوالي 150 لبنانياً، بحسب الصحيفة، وقامت بتفريق الجموع.

وكالات