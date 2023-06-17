منخفض جوّي قادم.. متى تستقر الأحوال الجوية ؟

كشف المتنبئ الجوّي مجد القباني أنّه ستستمر درجات الحرارة بالارتفاع في سوريا لتصبح أعلى من معدلاتها من 2 إلى 5 درجات مئوية، والجو سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية من المطر خلال ساعات المساء والليل على المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

وأضاف القباني أنّ الطقس سيكون سديمي مغبرّ على المناطق الشرقية والبادية، والرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، مع هبّات شديدة ممكن أن تتجاوز سرعتها 75 كم/سا، مسببةً الأتربة والغبار في المناطق الداخلية، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشار المتنبئ الجوّي إلى أنّه سيحدث انخفاض بدرجات الحرارة يوم غد الأحد لتصبح أدنى من معدلاتها في بعض المناطق، وستستمر فرص هطل زخات من المطر حتى يوم الثلاثاء على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، كما ستستمر الرياح معتدلة السرعة جنوبية وجنوبية غربية، لافتاً إلى أنّه ابتداءً من يوم الأربعاء سنشهد استقرار تدريجي في حالة الطقس.