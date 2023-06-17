اقتصاد ألمانيا مهدّد بالركود هذا العام!

كشف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية “بي دي إي” سيجفريد روسورم أنّه من المحتمل أن يشهد اقتصاد البلاد ركـ.ـوداً هذا العام.

وصرّح روسورم أنّ الاتحاد خفض توقعاته بشأن الوضع الاقتصادي لهذا العام، مضيفاً “خفضنا للتو توقعاتنا بشأن النمو بالنسبة لألمانيا إلى 0%”، وتابع أنّه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7%، حسب صحيفة “فرانكفورتر الجمانيه سونتاج تسايتونج”.

ووفقاً لـ “بلومبيرغ”، إنّ انتاج ألمانيا سيرتفع 1% والصادرات 2%، وقاطرة اقتصاد أوروبا تتـ.ـعثر، مضيفةً أنّ ألمانيا تواجه نفاداً في العمالة مما يعرض النمو للخـ.ـطر.

وفي الأمس، صرّح رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل أنّ اقتصاد البلاد يشهد تباطؤاّ العام الجاري بسبب التضـ.ـخم المرتفع.

وقال ناجل خلال عرض أحدث توقعات البنك إنّ أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى بمشقة من أزمات الأعوام الثلاثة الماضية، مضيفاً أنّه “لا يزال الاقتصاد الألماني يصارع عو اقب ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يقلل من القوة الشرائية للمواطنين”.