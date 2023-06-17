إنقاص الوزن لا يتوقف فقط على الأدوية والإرادة الشخصية !

لا يتوقف إنقاص الوزن فقط على الأدوية والإرادة الشخصية، بل يرتبط أكثر بكيفية استجابة الدماغ للطعام، وفقاً لما أظهرت دراسة جديدة نشرت بمجلة “نايتشر ميتابولزيم”.

الدراسة وجدت أن الدماغ يستجيب للعناصر الغذائية بشكل مختلف لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، حتى بعد فقدان الوزن بشكل كبير.

الباحثون غرسوا محاليل مختلفة تحتوي على الغلوكوز أو الدهون أو الماء وحده مباشرة في معدة 60 مشاركاً في الدراسة، حيث تم قياس استجابات الدماغ والمستويات الهرمونية في الـ.ـدم ودرجات الجوع التي أبلغ عنها المشاركون.

مجموعة المشاركين الذين لا يعانون من السمنة كان لديهم تنشيط مناسب لمراكز المكافأة في الدماغ استجابة للمغذيات، فيما لم يتم تنشيط المناطق ذاتها لدى المشاركين الذين يعانون من السمنة.