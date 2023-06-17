تسجيل 11 هزة ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.4 و 3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة السابعة و 34 دقيقة من صباح اليوم، هزة واحدة في لواء إسكندرون غرب إدلب بـ 51 كيلو متراً، بقدر 3 درجات، و 4 هزات ضربت لواء إسكندرون شمال غرب إدلب سجل أعلاها 2.2، وهزة أخرى أصابت جنوب غرب إدلب بـ 23 كيلو متراً بقدر 1.9 درجة، وأخرى في البحر المتوسط غرب اللاذقية بـ 26 كيلو متراً بقدر 2.4 درجة.

ولفت المركز إلى تسجيل المحطات هزتين وسط تركيا، سجل أعلاها بقدر 3 درجات، وهزتين في لبنان شرق وجنوب شرق بيروت سجل أعلاها 1.8 درجة.