إيقاف صحفي وكاتب في قناة الميادين بتهمة العمالة لإسرائيل

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الأجهزة الأمنية أوقفت الصحفي والكاتب في قناة الميادين، هيثم مزاحم، وذلك بتهمة العمالة والتجسس لصالح إسرائيل.

وأشارت تقارير إلى أن مزاحم لطالما كان يدعو في مقالاته ودراساته التي ينشرها عبر القناة إلى الثورة ضد القيادة الفلسطينية باعتبارها عميلة لإسرائيل، إلا أنه بات موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية منذ نحو أسبوعين للتهمة ذاتها.

وقامت “الميادين” بإزالة صورة مزاحم من على صفحة الكُتاب والعاملين فيها، في تأكيد على تثبيت تهمة عمالته لإسرائيل.

وبعد اختفاء مزاحم عن الأنظار خلال الفترة الماضية اعتقدت عائلته أنه تعرض للخطف إلا أنه لدى مراجعتها للأجهزة الأمنية تبيّن أنه موقوف لديها دون إعطاء أي تفاصيل حول سير عملية التحقيق.

يذكر انه والى جانب عمل هيثم مزاحم كمعد لبرنامج تلفزيوني في قناة “الميادين” ، فأن لديه ارتباط وعقود عمل مع أحد مراكز الابحاث الاسلامية وهو من بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وكالات