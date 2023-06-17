الجيش البحريني يختتم مناورات "فجر العواصف 27"

اختتم الجيش البحريني فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"، الذي نفذه سلاح البحرية بمشاركة مختلف الأسلحة.

وشارك في التمرين التعبوي، الذي اختتم فعالياته أمس، وحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وخفر السواحل في وزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ويأتي التمرين في إطار خطط التدريب الخاصة بالجيش البحريني، التي تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات القتالية المختلفة.

كما يسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات وتعزيز إجراءات القيادة والسيطرة وتطوير التكتيكات العسكرية الميدانية.

يذكر أن الجيش البحريني يصنف في المرتبة رقم 79 بين أضخم جيوش العالم، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 1.5 مليار دولار، وتمتلك قواته البحرية 48 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.