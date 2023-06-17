إطلاق نار في حفل زفاف يؤدي إلى وفاة شخص وإصابة آخرين في حماة

17-06-2023

إطلاق نار في حفل زفاف يؤدي إلى وفاة شخص وإصابة آخرين في حماة

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة بحصول مشاجرة جماعية في قرية (جنان) وإصابة أشخاص بطـق نـاري.

توجهت دورية للقرية المذكورة وتم إسعاف شخصين مصابين ونقل شخص متوفي إلى مشفى حماة الوطني وتبين بأن المشاجرة حصلت بين طرفين الأول هم (أحمد . ح) وشقيقه (عبد الرحمن . ح) و(محمد . ح) والطرف الثاني هو المدعو (محمود . ح) ، نتج عن المشاجرة إقدام المدعو (محمود . ح) على إطــلاق النـار من بندقية حـربية وقتل المدعو (أحمد . ح) وإصابة شقيقه (عبد الرحمن) بالركبة اليسرى والمدعو (محمد . ح) بمشطي القدمين.

وبالمتابعة تم إلقاء القبض على المدعو (محمود . ح) ومصادرة البندقية المستخدمة بالحادثة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأن سبب المشاجرة خلاف شخصي أثناء حفل زفاف بالقرية مع المغدور وأقربائه.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وتقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...