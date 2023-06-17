إطلاق نار في حفل زفاف يؤدي إلى وفاة شخص وإصابة آخرين في حماة

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة بحصول مشاجرة جماعية في قرية (جنان) وإصابة أشخاص بطـق نـاري.

توجهت دورية للقرية المذكورة وتم إسعاف شخصين مصابين ونقل شخص متوفي إلى مشفى حماة الوطني وتبين بأن المشاجرة حصلت بين طرفين الأول هم (أحمد . ح) وشقيقه (عبد الرحمن . ح) و(محمد . ح) والطرف الثاني هو المدعو (محمود . ح) ، نتج عن المشاجرة إقدام المدعو (محمود . ح) على إطــلاق النـار من بندقية حـربية وقتل المدعو (أحمد . ح) وإصابة شقيقه (عبد الرحمن) بالركبة اليسرى والمدعو (محمد . ح) بمشطي القدمين.

وبالمتابعة تم إلقاء القبض على المدعو (محمود . ح) ومصادرة البندقية المستخدمة بالحادثة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأن سبب المشاجرة خلاف شخصي أثناء حفل زفاف بالقرية مع المغدور وأقربائه.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وتقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية