حديث بين بوتين ومحمد بن زايد عن "مشروع في مصر"

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو لحديث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

ووفقا للفيديو، قال بوتين: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك، وعندنا فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".

ورد الشيخ محمد بن زايد مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركا بين روسيا ومصر والإمارات، مشيرا إلى الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.

وقال الرئيس الروسي: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس السيسي".

يذكر أن وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أفادت بأن بوتين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية" خلال اللقاء في سانت بطرسبرغ.