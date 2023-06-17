وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك المغرب

بدأ وزير الداخلية والصحة في الكيان الإسرائيلي موشيه أربيل زيارة رسمية إلى المغرب أمس الجمعة، التقى خلالها مع وزيري الداخلية والصحة في البلاد من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الوزير أربيل، زار كنيس "الملك داود" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتلا الصلاة اليهودية "مي شبيريخ" لمباركة ملك المغرب محمد السادس.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية الإسرائيلية للمغرب، وسط تظاهرات شعبية منددة.

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الرباط، والتقي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

كما زار رئيس الكنيست (البرلمان) الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا، المغرب، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.