زلزال قوي يهز غرب فرنسا

شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا مساء أمس الجمعة بزلزال تراوحت قوته بين 5.3 إلى 5.8 درجات.

وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجات وفقا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل (ريناس) و5.8 وفقا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل (بي. سي. إس. إف) الذي نشر إشعارا بـ "زلزال قوي جدا".

وضرب الزلزال كرام-شابان، بين منطقتي لاروشيل ونيور، وفقا لإحداثيات جغرافية وفرها "بي. سي. إس. إف" و"ريناس".

وقال صحافيون في وكالة "فرانس برس"، إن آثار هذا الزلزال شعر بها خصوصا سكان مناطق رين وبوردو وليموج.

ويعد هذا الزلزال الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة، وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجِّل مركزه.