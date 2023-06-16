سوريا.. انفتاح سياسي وانفراجات اقتصادية
في مقابلة مع وزير المالية السوري كنان ياغي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
أفاد وزير المالية السوري :
– منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أصبح من أهم المنصات العالمية لبحث الأوضاع الاقتصادية ووضع خطط ورؤى للتعامل مع التطورات الدولية
– هناك سعي دولي جدي للعمل على الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بعد سنوات من الأحادية القطبية التي هيمنت على العالم
– روسيا وسوريا تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي
– سوريا ستوقع على اتفاقات اقتصادية مع روسيا ودول أخرى على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي
– سنعمل على الاستفادة من منتدى بطرسبورغ الدولي لتعزيز فرص النهوض بالاقتصاد السوري
– نرى تراجعا لدور الدولار في التعامل بين الدول وهذا يؤسس لكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي
– هناك خطوات جدية تقودها روسيا والصين لتغيير السياسات الاقتصادية التي هيمنت من خلالها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي
– العقوبات أصبحت عصا تستخدم لمعاقبة أي دولة في العالم
– أغلب الدول تبحث عن تكتل اقتصادي منافس للغرب
– سوريا تعرضت لتدمير منهجي لبنيتها التحتية واقتصادها
– الحكومة السورية مصرة على التدخل لتأمين حماية السلة الغذائية للسوريين
روسيا اليوم
إضافة تعليق جديد