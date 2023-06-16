سوريا.. انفتاح سياسي وانفراجات اقتصادية

16-06-2023

سوريا.. انفتاح سياسي وانفراجات اقتصادية

في مقابلة مع وزير المالية السوري كنان ياغي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

أفاد وزير المالية السوري :

– منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أصبح من أهم المنصات العالمية لبحث الأوضاع الاقتصادية ووضع خطط ورؤى للتعامل مع التطورات الدولية

– هناك سعي دولي جدي للعمل على الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بعد سنوات من الأحادية القطبية التي هيمنت على العالم

– روسيا وسوريا تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي

– سوريا ستوقع على اتفاقات اقتصادية مع روسيا ودول أخرى على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي

– سنعمل على الاستفادة من منتدى بطرسبورغ الدولي لتعزيز فرص النهوض بالاقتصاد السوري

– نرى تراجعا لدور الدولار في التعامل بين الدول وهذا يؤسس لكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي

– هناك خطوات جدية تقودها روسيا والصين لتغيير السياسات الاقتصادية التي هيمنت من خلالها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي

– العقوبات أصبحت عصا تستخدم لمعاقبة أي دولة في العالم

– أغلب الدول تبحث عن تكتل اقتصادي منافس للغرب

– سوريا تعرضت لتدمير منهجي لبنيتها التحتية واقتصادها

– الحكومة السورية مصرة على التدخل لتأمين حماية السلة الغذائية للسوريين

روسيا اليوم

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...