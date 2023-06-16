سوريا.. انفتاح سياسي وانفراجات اقتصادية

في مقابلة مع وزير المالية السوري كنان ياغي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

أفاد وزير المالية السوري :

– منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أصبح من أهم المنصات العالمية لبحث الأوضاع الاقتصادية ووضع خطط ورؤى للتعامل مع التطورات الدولية

– هناك سعي دولي جدي للعمل على الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بعد سنوات من الأحادية القطبية التي هيمنت على العالم

– روسيا وسوريا تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي

– سوريا ستوقع على اتفاقات اقتصادية مع روسيا ودول أخرى على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي

– سنعمل على الاستفادة من منتدى بطرسبورغ الدولي لتعزيز فرص النهوض بالاقتصاد السوري

– نرى تراجعا لدور الدولار في التعامل بين الدول وهذا يؤسس لكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي

– هناك خطوات جدية تقودها روسيا والصين لتغيير السياسات الاقتصادية التي هيمنت من خلالها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي

– العقوبات أصبحت عصا تستخدم لمعاقبة أي دولة في العالم

– أغلب الدول تبحث عن تكتل اقتصادي منافس للغرب

– سوريا تعرضت لتدمير منهجي لبنيتها التحتية واقتصادها

– الحكومة السورية مصرة على التدخل لتأمين حماية السلة الغذائية للسوريين

روسيا اليوم