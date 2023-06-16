المركز الوطني للزلازل: رصد 13 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت 13 هزة أرضية ضعيفة، أعلاها بقدر 3.5 درجة على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح المركز في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الهزات التي سجلت منذ مساء أمس حتى الساعة 6 و18 دقيقة من صباح اليوم هي: هزة غرب دمشق بـ 3 كيلومترات وبقدر 1.9 درجة، وهزة في البحر المتوسط شمال غرب طرطوس بـ 43 كيلو متراً وبقدر 1.5 درجة.



وسجلت 6 هزات في اسكندرون تراوح قدرها بين 1.4 و3.2 درجات، و4 هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 3.2 و3.5 درجات، وهزة في جزيرة قبرص بقدر 2 درجة.