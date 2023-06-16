غرق قارب يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان والبحث مستمر عن مئات المفقودين

لقي نحو 78 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأنقذ أكثر من 100، بعد غرق قارب صيد خاص كانوا يستقلونه قبالة جنوب اليونان.



و أشار ناجون إلى أن حوالي 750 مهاجراً ربما كانوا مكدسين على متن القارب، مع ورود تقارير عن وجود 100 طفل بينهم، وفقاً لموقع "BBC".



★كارثة كبيرة★



وتقول اليونان، إن الكارثة واحدة من أكبر مآسي المهاجرين على الإطلاق، معلنة الحداد العام، ثلاثة أيام.



وكان القارب قادماً من ليبيا، ويقل ما بين 400 إلى 500 مهاجر من جنسيات مختلفة، أنقذ قرابة 100 منهم، وانتشلت 50 جثة من بينهم، ولكن لا يزال المئات مفقودين.



وأكدت السلطات اليونانية، أنها قدمت عروضاً للمساعدة لكنها رُفضت، وتواجه ادعاءات بعدم بذل ما يكفي من مساعدة.



وقال خفر السواحل اليونانيون، إن القارب سقط على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب غربي بيلوس بعد الساعة "02:04" صباح الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي.



★إخبار السلطات



من جانبها، أفادت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، أنها رصدت القارب في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء، وأبلغت السلطات اليونانية والإيطالية على الفور.



وقال خفر السواحل في وقت لاحق، إنهم لم يجدوا أحداً ممن كانوا على متن السفينة يرتدي سترات نجاة.



ويفيد الجدول الزمني الذي قدمه خفر السواحل، بأن أول اتصال بقارب الصيد كان في الساعة "14:00"، بحسب التوقيت المحلي، ولم يقدم أي طلب للمساعدة.



وأشار خفر السواحل، إلى إن وزارة الشحن اليونانية أجرت اتصالات متكررة بالقارب، وقيل لها مراراً إن السفينة تريد الإبحار إلى إيطاليا.



وأضافوا، أن سفينة ترفع علم مالطا قدمت الطعام والماء في حوالي الساعة "18:00"، وقدم قارب آخر المياه، بعد ذلك بثلاث ساعات.



★تعطل محرك السفينة



وفي حوالي الساعة "01:40" من صباح الأربعاء، قيل إن شخصاً ما كان على متن القارب أبلغ خفر السواحل اليونانيين أن محرك السفينة تعطل.

وبعد ذلك بوقت قصير، انقلب القارب، ولم يستغرق سوى 10 إلى 15 دقيقة ليغرق تماماً. وبدأت عملية البحث والإنقاذ، ولكنها كانت معقدة بسبب الرياح العاتية.



★عدد أطفال كبير



وتحدث الناجون عن ما يصل إلى 500 إلى 750 شخصاً كانوا على متن القارب. وحذر مدير الصحة الإقليمي يانيس كارفليس من مأساة غير مسبوقة: "كان عدد الأشخاص على متن القارب أعلى بكثير من السعة التي ينبغي السماح بها لهذا القارب".



كما قال أحد الناجين لطبيب في مستشفى كالاماتا، إنه رأى 100 طفل بين الركاب.



ونقل الناجون إلى كالاماتا، وعولج الكثير منهم في المستشفى من انخفاض حرارة الجسم، أو إصابات طفيفة.



★الإتجار بالبشر



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إي آر تي"، إن ثلاثة أشخاص يُشتبه في أنهم متاجرون بالبشر نُقلوا إلى سلطة الموانئ المركزية في كالاماتا، ويستجوبون حالياً.



وزارت الرئيسة اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، بعض من أنقذوا وأعربت عن أسفها لمن غرقوا.



وقال يورغوس ميكايليدس، المسؤول بوزارة الهجرة اليونانية، إن اليونان دعت مراراً إلى "سياسة هجرة قوية" للاتحاد الأوروبي.



وأضاف: "أن هذا سيساعد في قبول الأشخاص المحتاجين حقاً، وليس الأشخاص الذين لديهم المال لدفع أموال للمهربين".



★المهربون أصحاب القرار



وقال في مقابلته مع "BBC": "المهربون في الوقت الحالي هم من يقررون من يأتي إلى أوروبا".



وأضاف: "القضية هي أن يوفر الاتحاد الأوروبي اللجوء والمساعدة والأمان لمن هم في حاجة فعلية. إنها ليست مشكلة اليونان أو إيطاليا أو قبرص، الاتحاد الأوروبي هو الذي يجب أن يتوصل إلى سياسة هجرة قوية".