وفاة سوري أثناء إسعافه من حادثة دهس ؟!

16-06-2023

وفاة سوري أثناء إسعافه من حادثة دهس ؟!

توفي مقيم سوري بدولة الكويت بحادث انقلاب سيارة أثناء إسعافه إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث دهـس.

وتتلخص الواقعة بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، في أنّه ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحـ.ـادث دهـ.ـس في منطقة الخالدية؛ حيث قام الد اهس، على الفور بإسعافه بمركبته متوجهاً إلى المستشفى.

وفي الطريق إلى المستشفى تعرضا لحـ.ـادث تصادم مع مركبةٍ أخرى في منطقة الصالحية تَسبب في انقلاب سيارتهما، ما أدى إلى وفاة المقيم السوري وإصا بة المسعف وسائق المركبة الأخرى.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، سُجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجـ.ـثة والمركبتين للتحقيق.

 

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