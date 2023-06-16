بعد منع الاستقالات قبل 30 سنة خدمة.... التربية توضح!

بسبب النقص الحاصل وكثرة طلبات الاستقالة أكد مدير مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية سامر الخطيب :

- أن بلاغ الوزارة الأخير بخصوص "شروط الاستقالة" جاء نتيجة #النقص في الكوادر، وكثرة طلبات الاستقالة في هذه الفترة مع العلم أن الاستقالة "حق للعامل وكذلك قبولها حق للإدارة"، لذا اضطرينا لوضع ضوابط ومن ضمنها أن يتجاوز مقدم الطلب 30 سنة خدمة في الوزارة.

- وأضاف في حديثه مع مجد حديفه ضمن ملف اليوم أنه كذلك هناك شروط ثانية لقبول الاستقالة منها أن يكون مجاز إجازة خاصة لسنتين متتاليتبن، أولم شمل وأسباب #صحية تمنع العامل من القيام بوظيفته في ضوء تقارير طبية، ولفت إلى أن هناك احتياج بغالبية الاختصاصات لكن قد يكون في بعض المحافظات #فائض معين باختصاص ما، وبين أن أبرز الاختصاصات التي تعاني نقص هي "العلوم، رياضيات، فيزياء، كيمياء واللغات.

- الخطيب قال إن المسابقة المركزية استقطبت أكثر من 10 آلاف عامل، كما أن أوائل المعاهد يتم فرزهم للوزارة، والوزارة بصدد اتفاقية مع التعليم العالي لقبول العشرة الأوائل على مستوى الجامعات، معتبراً أن البلاغ #مؤقت ومجرد اكتمل النقص قد يتم تعديل بنوده.

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