جامعة دمشق تحتفي بمئويتها

أقامت جامعة دمشق احتفالية خاصة على مدرجها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها عام 1923.

وقال وزير التعليم العالي بسام إبراهيم: ساهمت جامعة دمشق طوال قرن من الزمن في تخريج كوادر علمية متميزة وعلماء وباحثين أثبت الكثير منهم فعاليتهم في الأوساط العلمية والثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية، كما حافظت على مكانتها كأفضل الجامعات و المؤسسات العلمية إقليمياً، والتي تدرس علومها باللغة العربية.

ولفت رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان إلى ان الجامعة تضم مايزيد على 90 اختصاصاً في مرحلة الإجازة و٢٠٠ اختصاص في مرحلة الدراسات العليا و٧ مشافٍ جامعية ومدرسة للتمريض.

و أضاف: احتفال اليوم هو للإعلان عن التزامنا بمبادئ رسالة الجامعة منذ التأسيس، ونحن مدركون لحجم التحدي للحفاظ على تميزنا تاريخياً وأكاديمياً.



من جانبها قالت رئيس اتحاد الطلبة دارين سليمان: أحيي بكلِ الفخرِ والاعتزاز التاريخَ المضيء لجامعة دمشق وسنواتها الحافلةِ بالإنجازات في كل ماتحقق من تطور نوعي في مسارات العلم والمعرفة والتدريس، في بناء الإنسان، مستذكرةً بكل المهابةِ والإجلال تضحيات شهدائها الأبرار ومساهمات كوادرها على اختلاف اختصاصاتهم ( أساتذة ومدرسين وإداريين وفنيين وعمال وطلبة ) بما أغنوا به مسيرة الجامعة فكريًا وعلميًاً ومهنياً وأكاديمياً، فلم يستكينوا لقذائف الغدر ولا تفجيرات الإرهاب ولم تنل من عزيمتهم الحرب الطويلة، ولا قساوة الحصار والعقوبات، مضيفة: فكانوا في مقدمة الواصلين لإتمام محاضرة أو واجب درسي، مبتكرين الحلول وترويض الظروف لإتمام أسمى الرسائل.



هذا وكرّمت الجامعة في ختام حفلها كلّاً من الفنان الكبير دريد لحام، والدكتور محمد إياد الشطي، والدكتور محمد توفيق البوطي، والدكتور محمود السيد، والأب إلياس زحلاوي، والدكتورة سهام دانون.



حضر الاحنفالية كل من عضو القيادة المركزية للحزب د. محسن بلال ووزير التعليم العالي بسام إبراهيم ، ووزيرة الثقافة د. لبانة مشوح وأمين فرع دمشق للحزب محمد حسام السمان، ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية وأمين فرع الحزب الدكتور خالد الحلبوني ورئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبان ووزراء سابقين، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات وحشد كبير من الأساتذة والمديرين المعنيين والطلبة.

الوطن أون لاين