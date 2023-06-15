طبيب سوري.. وصل لاجئاً وأصبح مدير قسم الجراحة في مشفى ألماني

15-06-2023

طبيب سوري.. وصل لاجئاً وأصبح مدير قسم الجراحة في مشفى ألماني

الطبيب السوري عمر جمعة (45 عاماً)

تحدثت وسائل إعلام ألمانية محلية عن طبيب سوري لجأ إلى ألمانيا قبل سنوات، وأصبح اليوم كبير أطباء الأوعية الدموية في مستشفى بمدينة ألمانية.

وقال الإعلام الألماني، إن الطبيب السوري عمر جمعة (45 عاماً) كان قدم إلى ألمانيا من دمشق قبل حوالي 10 سنوات، وعمل في قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى باد هيرسفيلد بالقرب من فرانكفورت.

وبعد سنوات أصبح جمعة رئيساً للقسم ابتداء من العام الجاري.

وقال جمعة إنه يركز على العمل الجماعي ولا يحبذ أن يكون محور الاهتمام.

وفي بداية حياته المهنية في ألمانيا، لم يكن جمعة يظن أنه سيبقى في تلك المدينة الصغيرة، وأنها ستكون محطة مؤقتة فقط، إلا أن عائلته أحبتها وفضلت البقاء فيها.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...