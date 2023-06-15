طبيب سوري.. وصل لاجئاً وأصبح مدير قسم الجراحة في مشفى ألماني

تحدثت وسائل إعلام ألمانية محلية عن طبيب سوري لجأ إلى ألمانيا قبل سنوات، وأصبح اليوم كبير أطباء الأوعية الدموية في مستشفى بمدينة ألمانية.

وقال الإعلام الألماني، إن الطبيب السوري عمر جمعة (45 عاماً) كان قدم إلى ألمانيا من دمشق قبل حوالي 10 سنوات، وعمل في قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى باد هيرسفيلد بالقرب من فرانكفورت.

وبعد سنوات أصبح جمعة رئيساً للقسم ابتداء من العام الجاري.

وقال جمعة إنه يركز على العمل الجماعي ولا يحبذ أن يكون محور الاهتمام.

وفي بداية حياته المهنية في ألمانيا، لم يكن جمعة يظن أنه سيبقى في تلك المدينة الصغيرة، وأنها ستكون محطة مؤقتة فقط، إلا أن عائلته أحبتها وفضلت البقاء فيها.