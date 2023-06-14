مصر تعلن إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف

14-06-2023

مصر تعلن إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف

أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وكان النائب العام في مصر، حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما أسند إليه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وكانت الجريمة وقعت قبل عام وتحديدا يوم 20 حزيران العام الماضي، وهزت الشارع العربي، حيث تم إصدار حكم الإعدام على الجاني بعد 13 يوما فقط من وقوع الجريمة.

 

المصدر : وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...