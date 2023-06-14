أطعمة تسبب "شيخوخة" العقل.. ما هي؟

كشفت عالمة الأعصاب، إميلي ماكدونالد، أن المشكلات المعرفية مثل ضبابية الدماغ والنسيان يمكن أن تكون مرتبطة بالنظام الغذائي.

وحذرت ماكدونالد من أن النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى "شيخوخة" أدمغتنا، مبينة "تم ربط الأطعمة المصنعة بالشيخوخة الإدراكية - ما يمنحنا ضبابا ونسيانا. اتصال القناة الهضمية حقيقي للغاية".

وبحسب ماكدونالد تتضمن الأطعمة المصنعة الشائعة: الجبنة والخبز والوجبات الخفيفة اللذيذة، مثل رقائق البطاطس، ولفائف النقانق، والفطائر، ومنتجات اللحوم، مثل السجق والسلامي، ووجبات الميكروويف أو الوجبات الجاهزة والكعك والبسكويت.

وحول الأطعمة المفيدة لأدمغتنا تكشف ماكدونالد أنها مثل "الأفوكادو والعنب البري والفواكه والخضراوات واللحم والسمك والبيض والبقوليات والمكسرات والبذور.

كما حذرت ما كدونالد من استخدام هواتفنا بمجرد استيقاظنا في الصباح - وبدلا من ذلك يجب أن ننتظر 20 دقيقة على الأقل، وفق موقع"اكسبريس".