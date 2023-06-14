ضمن جولة إقليمية.. الرئيس الإيراني يصل إلى نيكاراغوا

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إلى نيكاراغوا؛ المحطة الثانية ضمن جولته التي تشمل ثلاث دول في أمريكا اللاتينية.

ووفق وسائل إعلام رسمية فان وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا استقبل رئيسي في المطار، موضحة أن الرئيس الإيراني ترافقه عقيلته ووفد يضم وزراء ومسؤولين.

وكان رئيسي قد استهل جولته بزيارة فنزويلا، والتي تعهد فيها بزيادة التبادل التجاري من ثلاثة مليارات إلى 20 مليار دولار، في إطار زمني لم يتم تحديده.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في مجال البتروكيماويات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة مع الاستفادة من تعاونهما في مجال النفط.

ومن المقرر أن يتوجه لاحقا إلى كوبا.