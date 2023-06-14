محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت "واس" عن بيان للديوان الملكي السعودي، جاء فيه أن الزيارة تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويترأس محمد بن سلمان، وفقاً للوكالة، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو 2023.

كما سيشارك ولي العهد السعودي في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو 2023.