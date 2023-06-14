أبرز ما قاله ترامب تعليقاً على محاكمته

14-06-2023

أبرز ما قاله ترامب تعليقاً على محاكمته

أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال كلمة له أمام أنصاره في ناديه للغولف بنيوجيرسي:

-اليوم هو الأكثر شراً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

-أمريكا ستتذكر هذا اليوم وستتذكر أن الرئيس بايدن فاسد.

-لديّ الحق قانونياً في الاحتفاظ بالوثائق السرية.

-يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي.

-إدانتي في قضية الوثائق السرية ذريعة لتزييف الانتخابات الرئاسية القادمة.

-ما حصل اليوم هو اضطهاد سياسي.

-لائحة الاتهام ضدي شريرة وتمثل استغلالاً بشعاً للسلطة.

-لابد من العمل على تخفيض الضرائب في المستقبل.

-جو بايدن تعرض لفضائح ورشى أجنبية.. وهناك 17 شريطاً مسجلاً تظهر تورط بايدن.

-بايدن تورط في حرب أوكرانيا.

-هناك وثائق تكشف أن بايدن تلقى أموالاً من الصين.

-أمريكا ستصبح مثل فنزويلا وكوبا إذا استمرت الإدارة الحالية على نفس نهجها.

-الشيوعيون واليساريون يهددون مستقبل أمريكا.

-سأدمّر الدولة العميقة في أمريكا مع عودتي لرئاسة البلاد.

-سأعين مدعياً عاماً خاصاً لمحاكمة بايدن إذا ما تم انتخابي للرئاسة.

-لم يتم النظر في قضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية.

-أستطيع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...