أبرز ما قاله ترامب تعليقاً على محاكمته
أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال كلمة له أمام أنصاره في ناديه للغولف بنيوجيرسي:
-اليوم هو الأكثر شراً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
-أمريكا ستتذكر هذا اليوم وستتذكر أن الرئيس بايدن فاسد.
-لديّ الحق قانونياً في الاحتفاظ بالوثائق السرية.
-يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي.
-إدانتي في قضية الوثائق السرية ذريعة لتزييف الانتخابات الرئاسية القادمة.
-ما حصل اليوم هو اضطهاد سياسي.
-لائحة الاتهام ضدي شريرة وتمثل استغلالاً بشعاً للسلطة.
-لابد من العمل على تخفيض الضرائب في المستقبل.
-جو بايدن تعرض لفضائح ورشى أجنبية.. وهناك 17 شريطاً مسجلاً تظهر تورط بايدن.
-بايدن تورط في حرب أوكرانيا.
-هناك وثائق تكشف أن بايدن تلقى أموالاً من الصين.
-أمريكا ستصبح مثل فنزويلا وكوبا إذا استمرت الإدارة الحالية على نفس نهجها.
-الشيوعيون واليساريون يهددون مستقبل أمريكا.
-سأدمّر الدولة العميقة في أمريكا مع عودتي لرئاسة البلاد.
-سأعين مدعياً عاماً خاصاً لمحاكمة بايدن إذا ما تم انتخابي للرئاسة.
-لم يتم النظر في قضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية.
-أستطيع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة.
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