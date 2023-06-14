استئناف الأنشطة التجارية والاستثمارية بين سورية والسعودية

التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد بالرياض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، اتفق الجانبان على إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي، واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وأبدى أعضاء الوفد السوري تقديرهم لمواقف المملكة تجاه سورية وشعبها، منوهين بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة ورغبة قطاع الأعمال السوري بالدخول للسوق السعودي والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الجانبان ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية وتمكين المستثمرين من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وسورية، وإقامة الملتقيات الاقتصادية بما يدفع قدماً بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.