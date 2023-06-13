خبير كبير: الوضع لا يطمئن والتطورات كبيرة وهذا ما أنصح به شخصياً للناس

أعرب الرئيس التجاري السابق لـ Google X وخبير الذكاء الاصطناعي (AI) مو غوديت، مؤخرًا عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي خلال مقابلة بودكاست. ووفقًا له، يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال بعد، إعادة التفكير في إنجاب طفل، نظرًا للتطور السريع للذكاء الاصطناعي.

وقال مو غوديت للإعلامي ستيفن بارتليت خلال مقابلة بودكاست: “مخاطر الذكاء الاصطناعي جسيمة للغاية، وفي الواقع، بالنظر إلى جميع التهديدات الأخرى للإنسانية، يجب علينا الامتناع عن إنجاب الأطفال إذا لم تتزوّج بعد”.



يأتي هذا التحذير من مو غوديت Mo Gawdat على خلفية أعرب فيها قادة صناعة التكنولوجيا الآخرون عن مخاوف مماثلة. ففي وقت سابق من هذا العام، وقّع مؤثرون مثل إيلون ماسك-Elon Musk والمؤسس المشارك لشركة Apple ستيف وزنياك، على خطاب مفتوح دعوا من خلالها المطورين إلى تعليق الابتكارات الجديدة لمدة ستة أشهر. وكان الهدف من ذلك؛ هو السماح للصناعة والمستخدمين النهائيين بأخذ الوقت الكافي لفهم وإدارة أحدث التطورات التكنولوجية.

وفي بيان صدر مؤخرًا، سلط مركز أمان الذكاء الاصطناعي الضوء أيضًا على أهمية اعتبار التخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي (AI) أولوية عالمية، إلى جانب التهديدات الرئيسية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية.

ووفق ما تجرمته “وطن“، يسلط هذا البيان الضوء على خطورة التحديات التي نواجهها عندما يتعلق الأمر بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.



كما أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، المنظمة المسؤولة عن إنشاء ChatGPT، وهو روبوت محادثة يتمتع بشعبية كبيرة، عن مخاوفه بشأن “المخاطر الوجودية” للذكاء الاصطناعي. وحذر من أن الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر تحد واجهته البشرية على الإطلاق.

من جهته، شارك مو غوديت Mo Gawdat أيضًا وجهة نظره المقلقة حول مستقبل البشرية، حيث ذهب إلى حد مقارنة هذا الواقع المستقبلي بالسيناريوهات البائسة التي تظهر في أفلام مثل Blade Runner. وبحسب غوديت، فإننا نواجه عوامل غير مسبوقة في تاريخ البشرية، مثل: الاقتصاد، والجغرافيا والسياسية، والاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وفكرة الذكاء الاصطناعي، أدّت إلى ظهور عاصفة كاملة عمقت عدم اليقين بشأن المستقبل، لذا، إذا كنت ستحب أطفالك حقًا، فهل تريد حقًا تعريضهم لمثل هذه المخاطر.

وقال غوديت: “لقد قضيت حياتي المهنية مفتونًا بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا، والآن أكبر تحد واجهته البشرية على الإطلاق هوالذكاء الاصطناعي؛ فهو تتويج غير مسبوق للتقدم التكنولوجي وأعتقد أنه سيؤدي دورًا مهمًا في تحديد الطريقة التي يتشكل بها العالم”.



وأضاف: “لقد أصبح الذكاء الرقمي متطورًا إلى درجة أنه أصبح مستقلاً ويجب استدعاؤه بدلاً من التحكم فيه، فمن الضروري أن نظل منتبهين لكيفية قيامنا بذلك، وإلا فإننا نجازف بالتخلف عن الركب”.

وفي هذا السياق، من الضروري أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد ووضع تدابير للتخفيف من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. تعد القضايا الأخلاقية والأمن والشفافية والمساءلة، من الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وختم الموقع بالقول، إن هناك حاجة ماسة إلى توفير نهج مدروس لضمان موازنة فوائد الذكاء الاصطناعي مع المخاوف، وتحديد تأثيره على مجتمعنا ومستقبلنا.



