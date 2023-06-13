الاحتلال الأميركي يعزز قواعده في الحسكة 

على حين تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي على مواقع للجيش في ريف دير الزور الشرقي، أدخل الاحتلال الأميركي تعزيزات عسكرية من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعده بريف الحسكة، بالتزامن مع تجديد الاحتلال التركي اعتداءاته على منطقة عين العرب شمال شرق حلب.

وأكد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش تصدت لهجوم مباغت نفذته فلول تنظيم داعش الإرهابي بريف دير الزور الشرقي، موضحاً أن الجيش خاض اشتباكات ضارية مع الدواعش في منطقتي الميادين والعشارة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم، وارتقاء 3 عناصر من الجيش شهداء.

من جهة ثانية، أدخلت قوات الاحتلال الأميركي تعزيزات عسكرية من الأراضي العراقية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية نقلاً عن مصادر محلية أمس أن الاحتلال الأميركي أدخل رتلاً عسكرياً مؤلفاً من نحو أربعين آلية تحمل تعزيزات عسكرية ولوجيستية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات تضم مدرعات عسكرية وناقلات وقود وكميات كبيرة من الذخيرة، توجهت إلى قواعد الاحتلال الأميركي في مناطق رميلان وتل بيدر والشدادي بريف الحسكة.

في الأثناء، بالتزامن مع تصاعد حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق نفوذ «قسد»، أصيبت امرأة بطلق ناري في منطقة الصدر أمس خلال اقتتال مسلح اندلع بين أبناء عمومة، بسبب خلاف حصل بينهم، في سوق ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وجرى إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين لا يزال التوتر سيد الموقف في المنطقة، وذلك وفق المصادر المعارضة.

وفي السياق ذاته ذكرت المصادر إصابة طفل بطلق ناري طائش ظهر أمس، في اقتتال مسلح بين أبناء عمومة في بلدة الشحيل، بسبب خلاف حصل بينهم، تطور إلى استخدام الأسلحة، حيث جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد مناطق سيطرة «قسد»، بدءاً من دير الزور مروراً بالرقة ووصولًا إلى الحسكة بشكل دوري اشتباكات عائلية وعشائرية نتيجة لوجود خلافات قديمة بين أبناء تلك العشائر والعوائل وفي غالب الأحيان تسفر تلك الاشتباكات عن سقوط ضحايا من كلا الطرفين.

وفي الجنوب استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي في ساحة بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة، بعد إقدام مسلحين مجهولين على إطلاق النـار عليهما بشكل مباشر، وفق ما ذكر مراسل «الوطن» في المحافظة.

بدورها، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس أن دوي انفجار سمع منتصف ليل الأحد- الإثنين، في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون على الطريق الرئيسي بالقرب من مفرق الكومة شمال البلدة، ما أدى إلى خروج محطة الكهرباء عن الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن الحي الشمالي.



الوطن