الاحتلال  الاسرائيلي لجنوده: أطلقوا النار على الجنود المصريين

يعيش جيش الاحتلال الإسرائيلي صدمة كبيرة جراء العملية التي نفذها الجندي المصري محمد صلاح في منطقة النقب، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، دفعته لاتخاذ إجراءات صارمة وإصدار تعليمات جديدة لجنوده المنتشرين على الحدود.

وتركز تلك التعليمات الجديدة لجيش الإحتلال على ضرورة التعامل بحذر وريبة مع أي تحركات تنفذها القوات المصرية على الجانب الآخر من الحدود، وفي حالة الضرورة، إطلاق النار عليهم.

ووفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم تحديد قواعد جديدة لتصرف الجنود في حالة وقوع أحداث مشبوهة في المنطقة الحدودية.

وتشمل التعليمات منع الجنود من الاقتراب من السياج الحدودي مع الابتعاد والحفاظ على مسافة آمنة، مع ضرورة الحصول على موافقة قائد القطاع قبل أي تحرك، والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي حركة غير طبيعية تنفذها القوات المصرية على الحدود والتعامل معها على أنها عملية هجومية محتملة، مع الاستعداد الكامل لإطلاق النار إذا تطلب الأمر ذلك.

إضافة إلى التعليمات السابقة، طُلب من الجنود الإسرائيليين في المنطقة الحدودية ارتداء خوذ الرأس، وذلك كإجراء إضافي لتعزيز سلامتهم، كما تم التأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تحرك مشبوه يشاهدونه.

ووفقًا للإذاعة، أصبحت قوات الجيش الإسرائيلي تنظر الآن إلى عناصر الشرطة المصرية بمنطقة الحدود كتهديد محتمل، بعد حادثة مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد شرطي مصري قبل حوالي عشرة أيام.

ومن المقرر أن يصدر الجيش الإسرائيلي تحقيقه النهائي في هذه الحادثة غدًا، الثلاثاء.

وكالات