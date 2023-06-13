كشف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية سفير روسيا الاتحادية في دمشق ألكسندر يفيموف أنه وفيما يخص موضوع تقديم قرض روسي جديد إلى سورية فإن الأمر بالفعل مطروح على جدول الأعمال، وتَمَّتْ مناقشته خلال الاجتماع الأخير لقادة البلدين.

معبراً عن أمله بأن يتم حَل هذه المسألة التي تُعد مُهمة للغاية وتتطلب دراسة متأنية مع مُراعاة عدد من الظروف المُرافقة لها، بشكل إيجابي.

وقال السفير الروسي في سورية إن بلاده خصصت سابقاً قرضاً حكومياً للجمهورية العربية السورية وقد تمّ سحبُه بالكامل من الجانب السوري، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً جداً من المجالات التي تقدم فيها روسيا المساعدة في مجال إعادة إعمار سورية، وليس فقط في مجال البنية التحتية، وإنما في مجال الإمكانات البشرية والثقافية للبلاد، مشدداً على أن روسيا تحاول الاستجابة بسرعة للاحتياجات المُلحّة للشعب السوري.

وأمّا فيما يخص إعادة بناء منشآت الطاقة الكهربائية لفت يفيموف إلى أن هذه المسألة تشكل إحدى أولويات بلاده وحالياً هناك عدة خيارات مُحددة للتعاون في هذا المجال مطروحة على الطاولة. ومن المقرر مناقشتها بالتفصيل خلال الاجتماع القادم للجنة الحكومية المشتركة، وقال:” أعتقد أنه سيتم الإعلان في نتائجه عن المشاريع التي سيتم تنفيذها في هذا المجال”.

الوطن