٢١ ضبط حالة غش في امتحانات مادة العلوم العامة والصحة بالحسكة

بين رئيس دائرة الامتحانات محمود خضر، أن العملية الامتحانية بمادة العلوم العامة والصحة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي جرت بشكل هادئ ومريح وفي مواعيدها المحددة وتمت بشكل طبيعي من دون حدوث طوارئ، وجاءت الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء ولا استفسار حولها أو أي شكاوى وصلت إلى غرفة المتابعة لدى الدائرة.

وأشار خضر إلى أنه تقدّم ١٣٢٧٥ طالباً وطالبة لشهادة التعليم الأساسي من أصل عدد المسجلين البالغ عددهم ١٥٠١٩ طالباً وطالبة وبفارق غياب ٧٤٤ طالباً وطالبة، فيما تقدّم جميع الطلاب المسجلين في الإعدادية الشرعية والبالغ عددهم ٦٠ طالباً وطالبة، من دون تسجيل حالة غياب واحدة، ليكون جميع أعداد المتقدمين لمادة اليوم ١٣٣٣٥ طالباً وطالبة.

ولفت رئيس دائرة الامتحانات، إلى أنه تم تنظيم ٢١ حالة غش في امتحانات اليوم، ١٦ حالة منها ضبط قصاصة ورقية، وحالتا ضبط لمصغّر ومثلها لجوال مع المخالفين، كما تم تسجيل حالة شغب واحدة، وتم تنظيم الضبوط الخاصة بها.

الوطن أون لاين