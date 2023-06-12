بسبب كلفتها الباهظة إنارة شوراع دمشق بالأمبيرات غير ممكنة

أكد مدير الإنارة بمحافظة دمشق وسام محمد، عدم وصول أي طلب بخصوص الأمبيرات في دمّر، ولا توجد أي مولدات من هذا النوع على أرض الواقع، مشيراً إلى أن موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة.

وأوضح محمد أن استثمار الأمبيرات وسط العاصمة دمشق جاء للحفاظ على الناحية التجميلية للمنطقة، واستبدال المولدات المنتشرة بالشوارع بمولدة مركزية واحدة يمكن للجميع استثمارها والاستفادة منها.

وعن إمكانية استخدام الأمبيرات في إنارة الشوارع، بيّن محمد، وجود 140 ألف عمود إنارة بدمشق وتحتاج لتكاليف باهظة ولا يمكن تطبيق هذا الأمر، لافتاً إلى الاعتماد حالياً بالإنارة على الطاقات البديلة بالتعاون مع المنظمات وجهات مختلفة.

وكان أهالي مشروع دمر في دمشق تفاجؤوا خلال اليومين الماضيين، بإلصاق إعلانات ورقية على جدران أبنيتهم تفيد بوصول نظام الأمبيرات للمنطقة.

وتضمن الإعلان، حسب الموقع، تفاصيل الاشتراك وحدد رسم الاشتراك للكيلو الواط الواحد بـ 6000 ليرة سورية، ما زاد الحيرة لدى الأهالي هو أن تصريح محافظة دمشق الذي أكد عدم التعميم لهذه الظاهرة التي اكتفت بمناطق الشعلان الحمراء والصالحية لم يمر عليه سوى عدة أيام.

شام اف ام