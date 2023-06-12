الرحلة إلى طرطوس بـ80 ألفاً للشخص من دون تجوال.. سياحة دمشق : المجموعات السياحية ممنوعة!

بدأت العروض السياحية تنهال على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة للأشخاص الذين يرغبون برحلة سياحية مع مجموعة من الأشخاص بالاتفاق مع مكتب سياحي لتأمين وسيلة نقل إلى المنطقة المراد الذهاب إليها.

وبحسب ما أوضحه أحد أصحاب المكاتب السياحية فإن أجرة الراكب الواحد تحدد حسب المحافظة المراد السفر إليها ومسافتها بالكيلو مترات، فمثلاً أجرة مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص إلى محافظة اللاذقية أو طرطوس 400 ألف بمعدل 80 ألف للشخص الواحد ذهاباً وإياباً بدون تجوال.

أما في حال رغبت المجموعة بالقيام بجولة على الساحل من بحر وجبل وطبيعة ولمدة ثلاثة أيام فتكون أجرة الشخص مع الجولة ووسيلة النقل 250 ألف للشخص الواحد ولمدة ثلاثة أيام.

من جانبه، سمير (يملك باص يتسع لـ 24 راكباً) قال: “أعمل في نقل المجموعات السياحية من وإلى المناطق والمحافظات التي يرغبون فيها بالاتفاق مع المكتب السياحي (على الطلب) فمثلاً مؤخراً قمت بنقل كروب يتألف من 14 شخص إلى منطقة بلودان (توصيلة فقط) وكانت أجرة الراكب 20 ألف؛ وعندما تود المجموعة العودة معي أنتظر لغاية انتهاء الرحلة وأتقاضى أيضاً 20 ألف أجرة العودة من حيث أتوا”.

ولمعرفة طبيعة عمل الكروبات (المجموعات) السياحية، أوضح مصدر في مديرية سياحة دمشق أن الكروبات ممنوعة ضمن مواقع العمل السياحي؛ وفي حال كانت خارج مواقع العمل السياحي فيتم منحها موافقة من السياحة حتى لو كانت ليوم واحد حتى لا يتعرض من يقوم بذلك للمساءلة.

وبحسب المصدر المذكور، فقد تم التعميم من قبل وزارة السياحة ومديرياتها بقمع هذه الظاهرة ومنعها.

اثر برس