بسبب امتحانات البكالوريا.. موت سريري لطالب حاول انهاء حياته

بيّن مدير عام مشفى أباظة في محافظة القنيطرة بشار حلاوة أن قسم الاسعاف استقبل حالة انتـ. ـحار لطالب بكالوريا حيث وصل المشفى بحالة صحية سيئة جداً، منوهاً بأن المريض أقدم على عملية الانتحار بلف قطعة قماشية حول منطقة العنق حسب قول الأهل.

وأوضح حلاوة أن الطالب وصل إلى قسم الاسعاف والأكسجة لا تتجاوز 40 %، وهذا يرشح أذية دماغية دائمة، وتم قبوله في قسم العناية المشددة وتقديم الاجراءات الداعمة له.

ليعلن الدكتور بشار حلاوة مدير عام مشفى أباظة بعدها وفاة الطالب (م .س )، من أبناء محافظة ريف دمشق المتاخمة لمحافظة القنيطرة، في قسم العناية رغم المحاولات الحثيثة للكادر الطبي من أجل إنعاشه.

ولدى سؤال الأهل عن ملابسات الحالة تبين أن الطالب أقدم على محاولة الانتـ. ـحار بسبب الظروف النفسية المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

الوطن اون لاين