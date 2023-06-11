القبض على شبكة تعمل على تصدير الرقيق الأبيض

أفادت وزارة الداخلية بأن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق ألقى القبض على شبكة كبيرة تعمل في استقطاب الفتيات بقصد تسفيرهن خارج القطر بطريقة غير شرعية مقابل المنفعة المادية بالاشتراك مع أشخاص يديرون شبكات موازية ضمن إحدى الدول المجاورة.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة وهم (طالب . ي) و(أديبة . م) و(ديانا . ح) و(محمد . م) و(علا . ي) و(محمد . ش) و(إيناس . ط)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على استقطاب فتيات من مختلف المحافظات لتسفيرهن خارج القطر بطريقة غير شرعية بعد إغرائهن بمبالغ مالية كبيرة وذلك بهدف الاتجار بهن، بالاشتراك مع شبكات موازية موجودة خارج القطر.

وأكدت الداخلية أن التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.



وزارة الداخلية