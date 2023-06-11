القبض على شخص يعمل بالسحر والشعوذة في ريف دمشق

ادعت إحدى المواطنات إلى مركز الأمن الجنائي في القطيفة بريف دمشق بإقدام شخص يدعى (وليد. ص) بالاحتيال عليها وأخذ مبلغ مالي منها بحجة معالجتها من أمراض جسدية ونفسية عن طريق السحر والشعوذة.

وبعد تقصي المعلومات قام مركز الأمن الجنائي المذكور بإلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على طلاسم وكتب وأدوات سحـ.ر وشعوذة وألبسة نسائية حصل عليها من نساء بحجة الكتابة عليها لفك السحر وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم من زمن طويل بممارسة السحر والشعوذة والاحتيال على الناس وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم وحل مشاكلهم من أجل المنفعة المادية.

تم مصادرة الأدوات المستخدمة بالسحر والشعوذة وسيتم تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.